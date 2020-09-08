Edirne Valisi Canalp, TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Canalp, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜ Rektörlüğüne yeniden atanan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek yeni dönemde başarı diledi.

Tabakoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerle Edirne'ye, bölgeye ve Balkanlara her anlamda daha fazla katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette Tabakoğlu, Canalp'e, Edirne'nin Balkan Savaşları öncesine tarihlenen bir haritasını hediye etti.