Edirne Valisi Canalp, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Canalp, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti

02.03.2022 14:51

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerine, misafir edildikleri otelde ziyarette bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerine, misafir edildikleri otelde ziyarette bulundu.

Vali Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp ile otele giderek, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan bilgi aldı.

Daha sonra Kırım Tatar Türkleri ile öğle yemeği yiyen Canalp çifti, savaş mağduru çocukları sevdi.

Vali Canalp, Ukrayna'daki savaş nedeniyle, bu ülkedeki Türk vatandaşları ile kendilerini güvende hissetmeyen Kırım Tatar Türklerinin Türkiye'ye gelişlerinin devam ettiğini söyledi.

Savaşın ortaya çıkardığı olumsuzlukların en fazla kadın ve çocukları etkilediğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak gerek Ukrayna vatandaşlarının insani ihtiyaçlarının gerekse Kırım Tatar Türklerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her türlü hizmeti ve fedakarlığı yapmaya hazırız. Kırım Tatar Türkleri bizim canımızdan can, kanımızdan kandır. Sizler ne kadar Tatar'sanız bizler de o kadar Türk'üz, sizler ne kadar Türk'seniz biz de o kadar Tatar'ız.

Geçmişte sizler Türk devletinin sigortasıydınız, bugün de Türk devleti Kırım Tatar Türklerinin sigortasıdır. Sizlere ev sahipliği yapmak bizim için şeref ve onurdur. Edirne'de evinizde hissedin. Umut ediyorum ki savaşın bütün olumsuzları yakın bir zamanda biter ve sizlerde arzu edilen huzura kavuşursunuz."

Kadın ve çocuklardan oluşan 97 Kırım Tatar Türkü, Edirne'deki otellerde misafir ediliyor.

Edirne Valisi Canalp, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti
Edirne Valisi Canalp, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti
Edirne Valisi Canalp, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti
Edirne Valisi Canalp, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti

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Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de misafir ediliyor Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de misafir ediliyor Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne'de misafir ediliyor Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne'de misafir ediliyor

Ukrayna, Türkiye, Edirne, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Canalp, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti - Son Dakika


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