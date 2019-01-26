Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp: "Uyuşturucu Yakalama Oranlarında Muazzam Bir Artış Var"

Edirne Valisi Canalp: "Uyuşturucu Yakalama Oranlarında Muazzam Bir Artış Var"

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, özellikle son dönemlerde sınır kapılarında uyuşturucu yakalamalarında muazzam bir artış olduğunu söyledi.

Edirne Valisi Canalp:
Edirne Valisi Ekrem Canalp, özellikle son dönemlerde sınır kapılarında uyuşturucu yakalamalarında muazzam bir artış olduğunu söyledi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve beraberindeki heyet Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Canalp, Kapıkule başta olmak üzere bölgede bulunan sınır kapılarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve uygun bir zamanda Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret edeceğini belirten Vali Canalp, "Son zamanlarda uyuşturucu yakalama oranlarında muazzam bir artış var. Arkadaşlarımızın da bu yönde iyi bir çabası ve iyi bir gayreti hepimiz tarafından görülüyor. Bu şekilde başarı gösteren arkadaşlarımızın da başarı belgelerini onları ziyaret ettiğim zaman onlara takdim edeceğim. Bütün gümrük çalışanlarının da gününü kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.

Ziyarette Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve bölge müdürlüğü çalışanları yer aldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz

Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:54:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Valisi Canalp: "Uyuşturucu Yakalama Oranlarında Muazzam Bir Artış Var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]