Edirne Valisi Canalp: "Uyuşturucu Yakalama Oranlarında Muazzam Bir Artış Var"
1 saat önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, özellikle son dönemlerde sınır kapılarında uyuşturucu yakalamalarında muazzam bir artış olduğunu söyledi.
Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, özellikle son dönemlerde sınır kapılarında uyuşturucu yakalamalarında muazzam bir artış olduğunu söyledi. Trakya
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman
Ocak ve beraberindeki heyet Dünya Gümrük Günü
dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Canalp, Kapıkule başta olmak üzere bölgede bulunan sınır kapılarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve uygun bir zamanda Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret edeceğini belirten Vali Canalp, "Son zamanlarda uyuşturucu yakalama oranlarında muazzam bir artış var. Arkadaşlarımızın da bu yönde iyi bir çabası ve iyi bir gayreti hepimiz tarafından görülüyor. Bu şekilde başarı gösteren arkadaşlarımızın da başarı belgelerini onları ziyaret ettiğim zaman onlara takdim edeceğim. Bütün gümrük çalışanlarının da gününü kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.
Ziyarette Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve bölge müdürlüğü çalışanları yer aldı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
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