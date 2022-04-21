Edirne Valisi Canalp ve eşi, öğrencilerle iftar programında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Valisi Canalp ve eşi, öğrencilerle iftar programında buluştu

21.04.2022 09:09
Edirne Valisi Canalp ve eşi, öğrencilerle iftar programında buluştu

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen iftar programında Vali Canalp ve eşi, oruçlarını öğrencilerle açtı.

Öğrencilerle sohbet eden Canalp, derslerinde başarı diledi.

İftar programına İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, milli eğitim müdür yardımcıları ve okul yöneticileri de katıldı.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda şehit yakınları ile gazilere iftar verildi Beypazarı'nda şehit yakınları ile gazilere iftar verildi Başkan Ertürk; 'Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz' Başkan Ertürk; 'Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için canla başla çalışıyoruz'

Ekrem Canalp, Edirne, Şehit, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Canalp ve eşi, öğrencilerle iftar programında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
09:02 Zelenski'den Rusya'ya Mariupol'le özel 'müzakere turu' önerisi: Ölü ve yaralıları değiştirelim!
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
08:51 Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü
08:49 21 Nisan güncel döviz fiyatları: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:40 21 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:34 ABD Kongresi hava sahasına izinsiz giren uçak nedeniyle boşaltıldı: Gerekçe güvenlik tehdidi
08:30 İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu
08:26 Altılı masa pazar günü buluşuyor: Masadaki en fazla milletvekili çıkaracak ittifak senaryoları var
07:58 21 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Havalar birkaç derece ısınacak, Karadeniz'e sağanak, doğuya toz taşınımı uyarısı
00:55 Yapılan son ankete göre yüzde 50.3, '6'lı masa ülkeyi yönetmeye hazır değil' dedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 09:15:15. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Canalp ve eşi, öğrencilerle iftar programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement