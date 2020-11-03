Edirne Valisi Canalp: Yoğun bakımlarımızın yüzde 6'sını pozitif vakalar için kullanıyoruz - Son Dakika

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, koronavirüsle ilgili şehirde kontrollü bir süreç yürütüldüğünü belirterek, "Yoğun bakımlarımızın yüzde 6'sını koronavirüs pozitif vakalar için kullanıyoruz. Edirne kontrollü bir şekilde ilerliyor. Ama bütün Türkiye'de olduğu gibi, tüm dünyada olduğu gibi vakalarla ilgili yükselen bir trend var" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, toplantı ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Keşan ilçesine geldi. Vali Canalp, Keşan Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin tarafından karşılandı. Vali Canalp, daha sonra Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.