Edirne Valisi Canalp Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canalp, mesajında, 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Dumlupınar'da kazanılan şanlı zaferin bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan Türk milletinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem bir mücadele ile büyük zaferi kazanmış ve bizlere bu güzel vatanı emanet etmiştir.

Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan bizlere emanet edilen vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bilinmelidir ki dün olduğu gibi bugün de milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik, beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."