Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, gazeteciğin, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran kıymetli bir meslek olduğunu belirtti.

İletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının en etkili aracı olduğunu vurgulayan Canalp, halkın düşüncesi, sorusu, hissiyatı, endişesi, sevinci, coşkusunun basın aracılığıyla gün yüzüne çıktığını bildirdi.

Kamusal görev yapan basının, milletin müşterek sesi olduğunu ifade eden Vali Canalp, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkımızın haber almasını sağlayan, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız; milletimizin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadır. Bu noktada tüm olaylara tarafsız bir şekilde bakabilen, gerçek haberin peşinde olan basın mensuplarımızın; demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır. Gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak; vatandaşlarımızın kesintisiz bilgi almasını sağlayıp aynı zamanda da Edirne'mizin tanıtımına büyük katkı sunan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice senelere sağlık, mutluluk ve başarılarla erişmelerini dilerim."

Vali Canalp, basının, Edirne'nin tanıtılmasında ve her alanda gelişmesinde önemli katkılar sağladığı belirtti.