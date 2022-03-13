Edirne Valisi Ekrem Canalp 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Edirne Valisi Ekrem Canalp 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

13.03.2022 13:38
Edirne Valisi Ekrem Canalp 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp mesajında, sağlıklı bir hayatın her insanın vazgeçemeyeceği temel hakkı olduğunu belirtti.

Etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin, nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olduğunu ifade eden Vali Canalp, günümüzde herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasın büyük önem taşıdığını aktardı.

Hekimlerin, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkın kullanılmasında titiz ve insanüstü gayretler gösterdiğini vurgulayan Canalp, mesajında şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında olduğu gibi tıp alanında da bilimsel gelişmeler yaşanmış, bugün gelinen noktada sağlık alanındaki verilerde ülkemiz önemli bir noktaya ulaşmıştır. Türk tıbbı, dünyada yaşanan gelişmelerin hiçbir zaman gerisinde kalmamış, doktor ve sağlık çalışanlarımız sürekli kendilerini geliştirmişlerdir. En değerli hazinemiz olan sağlığımızın öneminin kuvvetli bir şekilde hissedildiği bu günlerde, bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilinciyle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlıkta bugünlere gelmemizdeki katkıları için kendilerine teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

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Ekrem Canalp, Tıp Bayramı, 14 Mart, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Ekrem Canalp 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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