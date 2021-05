Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp mesajında, annelerin şefkat, merhamet ve sevgi dolu yürekleriyle evlatlarına her zaman yol gösterici olduklarını belirtti.

Dünyayı daha yaşanılabilir hale getiren annelerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"En değerli varlıklarımız olan annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, hak ettikleri hürmeti ve sevgiyi yılın bir günü değil her zaman göstermeliyiz. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında hiç şüphesiz en çok annelerimizin payı vardır. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, 'Ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. En çaresiz zamanlarımızda bile bizleri umuda ulaştırabilecek en güvenli köprü yine onların omuzları, onların varlığı ve desteğidir. Bu sebeple hepimiz çok iyi biliyoruz ki annelerimizin hakkı ödenmez."

Vali Canalp, şu ifadeleri kullandı:

"En değerli emanetlerimiz olan şehit annelerimiz, tüm milletimize bırakılmış ortak emanetlerimizdir. Şehit annelerimiz unutmasınlar ki bizler gibi milyonlarca evlatları var. Bu millete kahramanlar vermiş tüm annelere hürmetlerimi sunuyorum. Değerli annelerimiz, pandemi nedeniyle bu yıl alıştığımız ve hak ettiğiniz ziyaretlerden maalesef uzak olacaksınız. Hepimiz sizlerin ellerini öpebildiğimiz, annelerin evlatlarıyla kucaklaştığı bir Anneler Günü'nü gerçekten çok özledik. Bu yıl uygulanan virüsle mücadele tedbirleri kapsamında bu özel günü evlatlarımız sizlerden uzak geçirecek olsalar da bilmenizi isterim ki bilgeliğinizin ışığında bu dünyada bizlerin en değerlisi siz annelerimizsiniz. Bu özlemin, bu hasretin bitmesini yürekten temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle en değerli varlıklarını vatan, bayrak ve millet uğruna cepheye gönderen şehitlerimizin annelerine sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Yaşamımız boyunca vazgeçemediğimiz, güven ve desteğini aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, bizleri karşılıksız sevgi ve emekleriyle büyüten tüm annelerimizin 'Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."