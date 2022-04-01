Edirne Valisi Ekrem Canalp güne sabaha karşı 4'te başladığını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bir araya geldiği öğrencilere güne sabaha karşı 4'te başladığını ancak her yaşın uyku ihtiyacının farklı olduğunu anlatarak, "Ama siz 'Vali Bey böyle çalışıyor, sabah erken kalkıyor, o zaman bende sabah erken kalkayım, güne erken başlayayım.' sakın demeyin." ifadelerini kullandı.

TED Edirne Kolejince okulun konferans salonunda düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" etkinliğinde öğrencilerle buluşan Vali Canalp, yaptığı konuşmada, bir insanın hayatını etkileyen üç önemli karar olduğunu söyledi.

Bunlardan ilkinin doğru eş seçimi olduğunu belirten Canalp, "Yanlış eşi seçerseniz sizi kökten değiştirecek ve etkileyecek bir karar olur. Pek çok ülkede boşanan insanların sayısı evlenen insanların sayısını geçiyor dünyada. Demek ki insanlar hayatlarında vermiş oldukları üç karardan bir tanesinde hata yapıyorlar." dedi.

-"Konfor alanına alışmayın"

Vali Canalp, hayati diğer önemli kararların iş seçimi ve emeklilik kararı olduğunu belirtti. Çalışmanın insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Canalp, öğrencilerine önerilerini şöyle sıraladı:

"Kendimizi sürekli konfora alıştırırsak bedenimiz, ruhumuz ve psikolojimiz buna göre bizim etrafımızda bir örgü örer. Kaygı içerisinde yaşamamalıyız. Kaygı içerisinde yaşıyorsanız geleceği yaşarsınız. Sürekli pişmanlıklar içerisinde yaşamamalısınız. O şekilde yaşıyorsanız geçmişi yaşıyorsunuzdur. Bugünü yaşamak ama bugünü de sürekli rahatlık ve konfor içerisinde değil. Belli düzeyde stres içerisinde nasıl stres çalışarak zaman geçirmek. İstikrarlı, sürekli ve huzur veren bir çalışma ortaya koymalısınız. Yıpratan, yorgunluk ve çökkünlük veren bir çalışma değil."

Gençlere uyku saati önerisi

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Canalp, günlük çalışma programına ilişken soruya, güne çok erken başlamayı sevdiği yanıtını verdi.

Her gün sabaha karşı saat 04.00 - 04.30 - 05.00 gibi uyandığını ifade eden Canalp, şunları belirtti:

"Ama siz, 'Vali Bey böyle çalışıyor, sabah erken kalkıyor, o zaman bende sabah erken kalkayım, güne erken başlayayım.' sakın demeyin. Böyle bir şeyi asla tavsiye etmem. Bir herkesin yaşına göre ihtiyaç duymuş olduğu uyku miktarı farklıdır. İki yaş değiştikçe insanların ihtiyaç duyduğu uyku saatleri de değişir. Lise çağındaki öğrencileri anneleri yataktan kaldırırken büyük sıkıntı çekerler. Çünkü lise çağlarına geldiğiniz zaman sabah saatlerinde uyku ihtiyacı fazladır. Tek sebebi budur. Yani anneniz, babanız sizi biraz zorlarsa, kalkmamak için 'Vali Bey öyle söyledi onun için kalkmıyorum demeyin.' bunu size bunun için söylemiş değilim."

Canalp, gençlere metabolizmalarına uygun bir uyku saati seçmelerini önerdi.

Kahvaltısını iyi yaptığını aktaran Canalp, gününü verimli şekilde çalışmayla geçirdiğini kaydetti.

"Edirne'de görev yapmaktan mutluluk duyuyorum"

Bir öğrencinin Ukrayna savaşı sonrası mağdurların Türkiye'ye gelmesi ile ilgili sorusuna Canalp, Edirne'ye gelen 700 civarında Kırım Tatar Türklerini kentteki Uygulama Otelinde ağırladıklarını belirtti.

Gelenlerin geçici süreyle misafir edildiğini vurgulayan Canalp, "Onlar daha sonra Türkiye'nin daha iç bölgelerindeki yurtlara transfer edilmiş oldular. Edirne çok özellikli bir kent. Türkiye'nin en doğusundan gelen göçmenler Avrupa'ya geçmek için Edirne'yi kullanmak istiyorlar. Ama yerleşik göçmenler açısından baktığınız zaman göçmen geçişinin en fazla olduğu il Edirne ama yerleşik göçmenin de en az olduğu illerden biri." ifadelerini kullandı.

Canalp, kentte görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ve Edirnelileri çok sevdiğini kaydetti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın da katıldığı söyleşinin ardından TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, Vali Canalp'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.