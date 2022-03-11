Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

11.03.2022 20:24
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Canalp'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Canalp'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Valimiz Ekrem Canalp'in yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan ve izolasyon sürecini konakta geçirecek olan Valimiz Ekrem Canalp, çalışmalarını buradan sürdürecektir." denildi.

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Ekrem Canalp, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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