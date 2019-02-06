Edirne Valisi Ekrem Canalp, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ve İpsala ilçelerinde köy ziyaretlerine devam ediyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ve İpsala ilçelerinde köy ziyaretlerine devam ediyor.

Köylerin tamamına yakınını tek tek dolaşan Vali Canalp, ziyaret etmediği köylere de ziyaretlerini gerçekleştiriyor.



Ziyaretlere gün ışımadan başlayan Vali Canalp ilk köy ziyaretini Lalacık köyüyle başladı.

Köy kahvesinde muhtar Mesut Pişkin ve köy sakinleriyle görüşen Vali Canalp, köy sakinlerinin çok amaçlı salon yapım desteği, arazi yolları bakım, parke taşı ve içme suyu şebekesindeki sıkıntılarının giderilmesi taleplerinin karşılanacağını belirtti.



-"İhtiyar delikanlılardan" gösteri



Romanya, Bulgaristan gibi yurt dışında temsiliyetlerinin yanı sıra yurt için de birincilikleri bulunan Lalacık Köyü "İhtiyar delikanlılar" halk oyunları ekibi ziyaret sırasında gösteri sundu.



Zigoş adı verilen davul ve zurnayla oynanan oyunda geleneksel kıyafetlerini giyen ve yaş ortalamaları nedeniyle "İhtiyar delikanlılar" olarak anılan ekibin gösterisini Vali Canalp de ilgiyle izledi.



Vali Canalp, bugün Keşan ve Enez ilçelerine bağlı 21 köy ziyareti gerçekleşecek.



Vali Canalp'e ziyaretlerinde Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, TREDAŞ Müdürü Alpay Karaer, Keşan orman İşletme Müdürü Hüseyin Naz da eşlik etti.

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