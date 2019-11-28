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Edirne Valisi Ekrem Canalp, şehidin eşine taziyede bulundu

6 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in eşine taziye ziyaretinde bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in eşine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp, Edirne Adliyesi personeli Gülçin Keskin'i evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ziyarette Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve adliye personeli de yer aldı.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in evine ve caddeye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Keskin'in cenazesinin, yarın cuma namazı sonrası Balıkesir'de düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, şehidin eşine taziyede bulundu

Ekrem Canalp, Keskin, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:49 Kaynak: AA
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