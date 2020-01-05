Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tarihi Fatih Camisi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tarihi Fatih Camisi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tarihi Fatih Camisi'nde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Enez ilçesinde tarihi camide incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tarihi Fatih Camisi'nde incelemelerde bulundu, System.String[]

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Enez ilçesinde tarihi camide incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yürütülen Enez ilçesindeki Fatih Camisine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Restorasyon çalışmalarının temmuz ayında tamamlanacağını ifade eden Vali Canalp, Fatih Camisi'nin Edirne ve Enez'in turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Canalp, İpsala ilçesine bağlı Paşayiğit köyünde vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Vali Canalp, kendisine ikram edilen çaydan içti.

Vatandaşlar da ziyaretinden dolayı Vali Canalp'e teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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