Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canalp mesajında, öğretmenliğin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, yüksek seviyede sorumluluk duygusu gerektiren, sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu, özel ve ulvi bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin gücünün bilgi, sermayesinin de sevgi olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, toplumun tüm kesimlerine yol gösteren birer önderdir. Her bireyin yetişmesinde emeği olan, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakarlığı gösteren de öğretmenlerdir.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözünde de belirttiği gibi öğretmenler, sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarıdır."

Öğretmenlerin ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yaptıklarını belirten Canalp, şöyle devam etti:

"Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan kıymetli öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, eğitim uğruna verdikleri emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyorum.

İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde Türkiye'nin istikbali, yaktığınız eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, saygıdeğer öğretmenlerimizin bu onur gününü kutlarken, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hizmetlerin en kutsalını seçen tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."