Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika
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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması

14.07.2022 16:12
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Kırbıyık, mesajında büyük Türk milletinin nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırılara, düşmanca kalkışmalara, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima göğsünü siper edecek inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız, aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

15 Temmuz 2016 Cuma gecesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz Türk milletinin kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekün büyük bir mücadele vererek destan yazdığına vurgu yapan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Demokratik düzeni hedef alarak Türkiye'nin bekasını, devletin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliği parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahraman Türk milletinin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilişinin 6. yılını hep birlikte idrak ediyoruz.

Anayasal düzenimizi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsüne geçit vermeyen milletimiz, Çanakkale ruhuyla günlerce meydanlarda 'Demokrasi Nöbeti' tutarak, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu şanlı mücadelede aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin altıncı yıl dönümünde; vatan, millet, bayrak, istiklal ve istikbali uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum."

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika
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