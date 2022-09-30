Edirne'de Trakya Bölge Planı Vizyon Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de Trakya Bölge Planı Vizyon Çalıştayı yapıldı

30.09.2022 15:30
Edirne'de Trakya Bölge Planı Vizyon Çalıştayı yapıldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 2024-2028 Trakya Bölge Planı Vizyon Çalıştayı'na katıldıKırbıyık, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bir restoranda düzenlenen çalıştayda, Edirne'nin önceliklerinin neler olduğunu belirlemek 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak beş yıllık dönem için yeni bir...

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 2024-2028 Trakya Bölge Planı Vizyon Çalıştayı'na katıldı

Kırbıyık, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bir restoranda düzenlenen çalıştayda, Edirne'nin önceliklerinin neler olduğunu belirlemek 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak beş yıllık dönem için yeni bir bakış açısı ortaya koymak istediklerini belirtti.

Edirne için fikirler ve önerilen her bir kriterin şehrin geleceğini planlama açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Kırbıyık, toplantıdaki en önemli başlıklardan birinin tarım olduğunu vurguladı.

Sulanabilir tarım arazilerinin arttırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması konuların kente ne gibi faydalar sağlayacağını hep birlikte bakmak gerektiğini anlatan Kırbıyık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yine turizm şehrimiz açısından son derece önemli bir başlık. Bu noktada bugüne kadar gerçekleştirilen önemli çalışmalar var. Bundan sonra da yapılacak olan tarihi eserlerin restorasyonu, ihya projelerinin yanı sıra yine şehrin önemli dinamiklerinden birisi olan Saros'un, deniz turizminin nasıl daha etkin kullanılabileceği, sezonun nasıl daha geniş bir dilime yayılabileceği yönünde de çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Yine turizmde önemli hususlardan bir tanesi kültür rotalarını oluşturmasıdır. Güncelde de ulusal basının Türkiye'nin kamuoyunda çok fazla yer eden hususlardan bir tanesi şehrimize Bulgaristan'dan gelenlerin yaptıkları alışveriş. Tabi bizim ticaret hacmimiz açısından son derece olumlu bir etkiyi oluşturuyor ama hepimizin malumu bu konjonktürel bir durum. Burada bize düşen bu durumun konjonktürel de olsa şehre nasıl kalıcı bir etki bırakabileceği, nasıl bir seviye atlatabileceği konusunda projeler üretmektir. Yine bu canlılıkta Türkiye'nin ya da dünyanın değişik yerlerinde üretilen ürünlerin işte Balkan coğrafyasından ilimize gelen kişilere satışından daha ziyade, şehrimizde üretilen doğrudan bu şehrin kaynaklarında yetiştirilen ürünlerin pazarlanması anlamında da büyük bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. Bu kalıcı başarı açısından son derece önemlidir."

Trakya Üniversitesinin kent açısından önemine değinen Kırbıyık, 14 fakültede yaklaşık 40 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Üniversitede Balkanlardan gelen çok sayıda öğrencinin de olduğunu aktaran Kırbıyık, Edirne için ikinci üniversite konusunun da ele alınabileceğini belirtti.

Tarım ve hayvancılık açısından elverişli olmayan arazilerde sanayinin de bir alternatif olduğunu vurgulayan Kırbıyık, "Özellikle çevreci sanayi başlığında nasıl çalışmalar yapabileceğimizi yeni dönemde ciddi anlamda tartışmalı ve ortaya bir vizyon koymalıyız diye düşünüyorum."dedi.

Konuşmasının ardından, Trakya Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Ertuğ Güney, Edirne'nin sosyoekonomik durum analizi ile ilgili bir sunum yaparak katılımcılara bilgilendirme bulundu.

Çalıştaya TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Türkyılmaz, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Edirne Valisi Kırbıyık, köy ve beldeleri ziyaret etti Edirne Valisi Kırbıyık, köy ve beldeleri ziyaret etti
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Trakya Bölge Planı Vizyon Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Trakya Bölge Planı Vizyon Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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