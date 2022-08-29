Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

29.08.2022 17:06
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Kırbıyık, mesajında vatan topraklarının kurtuluşunu ve bağımsızlığı müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

30 Ağustos zaferinin aziz Türk milletinin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya 'Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır. Ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır' diye haykırdığı büyük ve şanlı zafer olduğunu vurgulayan Kırbıyık, Türk milletinin bu zaferle kendini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek şekilde unutulmayacak bir ders verdiğini vurguladı.

Vali Kırbıyık, mesajında şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz ülkesini tehdit altında gördüğünde olağanüstü bir vatanseverlik ve kahramanlıkla bu tehdidi bertaraf edeceğini, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, ülkesi için çekinmeden canını siper edeceğini ve de ülkesi ve milletiyle sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

YORUMLAR
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Sultangazi'de iş yerinden cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasında Sultangazi'de iş yerinden cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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