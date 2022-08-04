Edirne Valiliğinde hükümet konaklarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında ilçelerdeki hükümet konaklarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hükümet konaklarıyla ilgili toplantıya katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye gelen İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı A. Nehar Poçan, Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından, Kartal ve Poçan'ın da katıldığı toplantıda, il genelinde hükümet konaklarının ve hizmet binalarının yeniden yapımı, ihtiyaçları ile bakım ve onarımları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için binalarda yenileme ve düzenlemelere gerek duyulduğunu belirtti.

Toplantıda binaların mevcut durumlarının değerlendirildiğini ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Toplantımızda İçişleri Bakanlığımızın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı A. Nehar Poçan'ın da bizlerle olması oldukça kıymetlidir. Kendilerine katılımları için teşekkür ediyorum. Böylelikle bir yandan sorunları, sıkıntıları görüşürken diğer taraftan da uygulayabileceğimiz çözümlerle ilgili, hızlı kararlar alma şansımız oldu. Yapılacak çalışmalarla, çözümlerle ilgili süreci bu sayede daha da hızlandırmış olduğumuz değerlendiriyoruz."