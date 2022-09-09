Edirne Valisi Kırbıyık, sergilenen silahları inceledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesindeki sergide Kırbıyık, yerli ve milli imkanlar ile üretilen silahları inceledi.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Piyade, Edirne, Güncel, Son Dakika

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