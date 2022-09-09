Edirne Valisi Kırbıyık, sergilenen silahları inceledi - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, sergilenen silahları inceledi

09.09.2022 08:56
Edirne Valisi Kırbıyık, sergilenen silahları inceledi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Büyük Taaruz'un 100. yıldönümü dolayısıyla 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen silah sergisini gezdi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Büyük Taaruz'un 100. yıldönümü dolayısıyla 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen silah sergisini gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesindeki sergide Kırbıyık, yerli ve milli imkanlar ile üretilen silahları inceledi.

Sergilenen silahlar hakkında askeri personelden bilgi aldı.

Vali Kırbıyık'a ziyareti sırasında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, sergilenen silahları inceledi - Son Dakika

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