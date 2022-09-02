Vali Kürşat Kırbıyık, Edirne Adliyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Kürşat Kırbıyık, Edirne Adliyesini ziyaret etti

02.09.2022 11:02
Vali Kürşat Kırbıyık, Edirne Adliyesini ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Arslan ve Vergi Mahkemesi Başkanı Gökhan Balaban'ı ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Arslan ve Vergi Mahkemesi Başkanı Gökhan Balaban'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Ziyarete Vali Kırbıyık'a TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Baro Başkanı Av. Tacettin Sivrikaya'da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Kürşat Kırbıyık, Edirne Adliyesini ziyaret etti - Son Dakika

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