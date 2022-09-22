Edirne Valisi Kırbıyık, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti

22.09.2022 17:31
Edirne Valisi Kırbıyık, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemede bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 bin dönüm alanda kurulu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun 3 bin 500 dönümlük alanında üretim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1000 küçükbaş ve 1000 büyükbaşın bulunduğu hayvancılık bakım ve yetiştirme tesisleri, kanatlı hayvan tesisleri, et entegre tesisleri, depolama tesisleri gibi birçok birimin yer aldığı kaydedildi.

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kırbıyık, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun gerek yapılaşma, gerek teknolojik imkanların kullanımı ve gerekse üretim kalite ve kapasitesi ile Edirne'ye ekonomik olarak büyük katkı sağladığını belirtti.

3 bin 500 dönümlük tarımsal üretim sahasında buğday, arpa, ayçiçeği ve çeltik tarımının oldukça yüksek rekolte ile yapıldığını ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Buğdayda dekarda 700 kilogram, ayçiçeğinde 300 kilogram verim oldukça sevindirici değerler. Halen yapılan çeltik hasadından da yine yüksek verim bekleniyor. Burada yapılan üretimi ve sağladığı ekonomik katkıyı çok kıymetli olarak değerlendiriyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Kundak, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yılmaz Boyraz da yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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