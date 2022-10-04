Edirne'de tarımsal sulama projelerine ağırlık verilecek - Son Dakika
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Edirne'de tarımsal sulama projelerine ağırlık verilecek

04.10.2022 16:16

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'de 2023 yılından itibaren tarımsal sulama ve tarımsal ürün çeşitliliğinin sağlanmasına ağırlık vereceklerini belirtti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'de 2023 yılından itibaren tarımsal sulama ve tarımsal ürün çeşitliliğinin sağlanmasına ağırlık vereceklerini belirtti.

Kırbıyık, İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantısına katıldı.

İl Özel İdaresinin kaynaklarını, kırsal altyapı faaliyetleri başta olmak üzere kanuni görevler doğrultusunda kullanmaya gayret ettiklerini belirten Kırbıyık, "Yetkilerimizi kullanırken birbirimizle uyumlu çalışabilirsek bu şehrin kaynaklarını daha iyi yönetmiş ve bu şehre daha fazla katkı sağlamış oluruz." dedi.

Kırbıyık, 2023 bütçe görüşmelerinin de başlayacağını anımsattı.

Bütçe teklifindeki önemli başlıklardan birisinin tarımsal sulama olacağını ifade eden Kırbıyık, "Tarımsal sulama alanında her ilçemizde en azından birkaç projeyi hayata geçirelim. Bin dönüm olur 2 bin dönüm olur, ölçeğine göre hep birlikte değerlendirelim." diye konuştu.

Tarım şehri olan Edirne'nin ürün kapasitesinin arttırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Tarım arazilerimizin neredeyse tamamında buğday, çeltik, ayçiçeği ve kanola ekili, diğer ürünlerimiz yüzde 1-2'lik bir alana hapsolmuş durumda. Tarımsal ürün çeşitliliğini sağlamak üzere tarımla ilgili yeni bir proje başlığı açıp, belirli gelişim sağlanmış yerlerde kapalı meyve bahçeleri yapılabilir.

Yüzde 50 veya yüzde 75 Özel İdare hibesi olacak, geri kalan kısımda da vatandaşın kendi katkısını sunacağı desteklemeleri de gelecek yıl içerisinde başlatalım istiyoruz. 2023 bütçe teklifini buna uygun şekilde hazırlayıp sizlere sunacağız. Sizin öneri ve teklifleriniz de bizim açımızdan son derece önemli."

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci'nin eylül ayı faaliyetleriyle ilgili sunum yaptığı toplantıda, İl Özel İdaresi'ne 144 milyon lira ek ödenek verilmesi onaylandı.

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VALİ KIRBIYIK: EDİRNE'NİN TARIMDA DÖRT ÜRÜNE HAPSEDİLMESİ, SORUNLARA YOL AÇABİLİR VALİ KIRBIYIK: EDİRNE'NİN TARIMDA DÖRT ÜRÜNE HAPSEDİLMESİ, SORUNLARA YOL AÇABİLİR
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de tarımsal sulama projelerine ağırlık verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de tarımsal sulama projelerine ağırlık verilecek - Son Dakika
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