Edirne Valisi Kırbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

02.08.2022 15:01
Edirne Valisi Kırbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'de spor alanında tesisleşmenin belirli bir seviyeye geldiğini, asıl önemli olanın tesislerden faydalanma oranının en yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu bildirdi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'de spor alanında tesisleşmenin belirli bir seviyeye geldiğini, asıl önemli olanın tesislerden faydalanma oranının en yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlükte düzenlenen değerlendirme toplantısında, yurt sayıları ve genel durumu, merkez ve ilçelerdeki spor tesislerinin genel durumu, Valilik destekli projeler ve spor tesislerindeki bakım onarım çalışmaları değerlendirildi.

Vali Kırbıyık, geleceğin teminatı olan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve kişisel gelişimlerine katkı sunması açısından spora yönlendirilmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençleri ve çocukları sporla buluşturmanın önemine vurgu yapan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin spora kolay ulaşmalarını sağlamalıyız. Aynı zamanda yapılacak projelerin sürdürülebilir olmasını çok önemli bir özellik olarak değerlendiriyoruz. Edirne olarak tesisleşme noktasında belirli bir seviyeye geldiğimiz görülüyor. Ancak asıl değerli olan, bu tesislerden faydalanma oranını en üst seviyeye çekebilmek. Böylelikle gençlerimize yaptığımız yatırımların, spora yaptığımız yatırımların karşılığını nice şampiyonlar çıkartarak alırız diye düşünüyorum."

Değerlendirme toplantısının ardından tesislerde ve atletizm pistinde incelemelerde bulunan Kırbıyık, tartan pistte antrenman yapan vatandaşlar ve sporcularla bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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