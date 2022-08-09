Edirne Valisi Kırbıyık, turizm değerlendirme toplantısına katıldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen turizm değerlendirme toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Edirne'deki tescilli sivil mimari eserleri, turizm master planı çalışmaları, kentin kültür ve turizm verileri, Edirne Sarayı ve Kıyık Tabya ile ilgili çalışmalar konuşuldu.

Edirne Sarayı kazıları çalışmaları, Kaleiçi semtindeki tarihi konakların durumları ile ilgili çalışmalar, Kıyık Tabya vaziyet planı çıkartılması ve Şükrüpaşa Anıtı ile ilgili projelendirme ve ihale edilme süreciyle ilgili sunum yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, turizm tesisleri, yatak ve oda kapasiteleri, sağlık turizmi verileri gibi konularda da bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, kentteki zenginliklerin beraberinde büyük bir sorumluluk yüklediğini belirterek, "Gerek tarihi gerek kültürel ve gerekse doğal miraslarımızı itina korumak ve geleceğe taşımak gerektiğine inanıyorum. Özellikle Edirne Sarayı, Kıyık Tabya ve Şükrüpaşa Anıtı, Makedon Kulesi gibi eserlerin çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırıp, sonuçlandırmak için imkan ve kabiliyetimizi Edirne'miz için sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdür V. Tahir Yalçın ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

Toplantının ardından Kırbıyık ve beraberindekiler Edirne'ye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı ve üretildiği atölyeleri gezdi.