Edirne Valiliği İYEMER'de 4 binden fazla vatandaş ilk yardım eğitimi aldı - Son Dakika
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Edirne Valiliği İYEMER'de 4 binden fazla vatandaş ilk yardım eğitimi aldı

09.09.2022 08:52
Edirne Valiliği İYEMER'de 4 binden fazla vatandaş ilk yardım eğitimi aldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER) 4 binden fazla vatandaşın ilk yardım eğitimi aldığını bildirdi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER) 4 binden fazla vatandaşın ilk yardım eğitimi aldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna ve beraberinde ilk yardım eğitmenleri Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Yapılan çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, Vali Kırbıyık ilk yardımın önemine vurgu yaptı.

Hayatın her alanında ilk yardıma ihtiyaç duyulabilecek bir durumla karşılaşılabileceğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu tip durumlarda sağlık personeli gelene kadar o kritik süreci iyi değerlendirebilmek ve bilinçli olarak ilk yardım müdahalesini yapabilmek son derece önemlidir. Bu sebeple her bireyin temel ilk yardım eğitimi almasını arzu ediyoruz. 22 Ekim 2019 tarihinde kurulan ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında hizmet vermeye başlayan Edirne Valiliği İYEMER merkezimiz aracılıyla bugüne dek 4 bin 3 vatandaşımıza temel ilk yardım eğitimi verdik. Bu vesileyle eğitim veren arkadaşlarımıza ve bu eğitimlere katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Unutmayalım ilk yardım hayat kurtarır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valiliği İYEMER'de 4 binden fazla vatandaş ilk yardım eğitimi aldı - Son Dakika

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