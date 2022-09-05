Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

05.09.2022 10:28
Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirnespor'un Çatalcaspor ile 25 Kasım Stadyumu'nda oynadığı sezonun açılış maçını izledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirnespor'un Çatalcaspor ile 25 Kasım Stadyumu'nda oynadığı sezonun açılış maçını izledi.

Vali Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Edirne Spor Kulübü Başkanı Nabi Kırmızı ile birlikte maçı takip etti.

Kırbıyık, takıma önümüzdeki maçlarda başarılar diledi.

Kaymakam Kaya yağmurda zarar gören köyü ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gören Yağcılı köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, köye giderek incelemede bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, talep ve istekleri dinledi.

Trafik kazalarına karşı dikkatli olunması uyarısı

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya, trafik kazalarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, araçların bakımlarının aksatılmadan yapılmasının kazaların önlenmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Eğer işletmeciler ve vatandaşlarımız bu masrafları karşılamakta zorluk çekiyorlarsa onların da bu ihtiyaçlarının giderilmesi için birtakım fonlar oluşturulmalıdır." diye belirtti.

YORUMLAR
500
Edirne'de Yapılacak Millet Bahçesine Sol Parti'den Tepki Edirne'de Yapılacak Millet Bahçesine Sol Parti'den Tepki Edirneli Vatandaş: Geçen Sene Tarhana Yapıp Satıyordum. Bu Sene Biber ve Un Fiyatının Pahalılığından Yapamadım Edirneli Vatandaş: Geçen Sene Tarhana Yapıp Satıyordum. Bu Sene Biber ve Un Fiyatının Pahalılığından Yapamadım Keşan'da sahte içki baskını Keşan'da sahte içki baskını
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirnespor, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement