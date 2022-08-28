Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

28.08.2022 09:18
Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, hudut karakollarını ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, hudut karakollarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, Cihanoğlu ve Ünlü, Bosnaköy'den Saçlımüsellim köyüne kadar Meriç Nehri boyunca sınır hattında incelemede bulundu.

Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü sınır hattında yaptığı incelemelerin ardından Edirne Valiliğini ziyaret etti.

DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök'e ziyaret

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yücegök, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yapça'ya teşekkür etti.

Yapça da Yücegök'e başarı diledi.

Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, sağlık tesislerinde incelemede bulundu

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Süloğlu'ndaki sağlık tesislerini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Süloğlu İlçe Devlet Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde incelemede bulundu.

Verilen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, görevli personelle sohbet ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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