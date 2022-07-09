Vali Kırbıyık, Edirne Devlet Hastanesi ve İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık görev başındaki kamu personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

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