Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık görev başındaki kamu personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık görev başındaki kamu personeliyle bayramlaştı

09.07.2022 13:01
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık görev başındaki kamu personeliyle bayramlaştı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bayramlaşma programı kapsamında görevi başındaki polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bayramlaşma programı kapsamında görevi başındaki polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret etti.

Vali Kırbıyık'ı Selimiye Polis Merkezine gelişinde Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar karşıladı.

Görev başındaki polislerle bayramlaşan Vali Kırbıyık, bir süre polislerle sohbet ettikten sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada askerlerin bayramını kutladı.

Vali Kırbıyık, Edirne Devlet Hastanesi ve İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık görev başındaki kamu personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

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