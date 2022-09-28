Edirne Valisi Kırbıyık, Bakanlar Soylu, Muş, Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, Bakanlar Soylu, Muş, Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti

28.09.2022 13:44
Edirne Valisi Kırbıyık, Bakanlar Soylu, Muş, Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaret ve temaslar için Ankara'ya giden Vali Kırbıyık, ilk olarak Ticaret Bakanı Muş ile görüştü.

Görüşmede, gümrük kapılarındaki çalışmalar, Havsa İç Gümrük Projesi ve bakanlığın kentteki diğer yatırımları değerlendirildi.

Vali Kırbıyık daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile bir araya geldi.

Bakan Kurum ile Vali Kırbıyık, Kıyık Caddesi Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları, Söğütlük Millet Bahçesi çalışmaları ve kentte yapımı planlanan sosyal konut projelerini görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu da ziyaret eden Kırıbıyk, Edirne'de yapımı devam yatırımlar ve yapımı planlanan spor tesisleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Programının son kısmında İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret eden Vali Kırbıyık, Edirne İl Özel İdaresine sağladığı katkı ve desteklerinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Kasapoğlu, Süleyman Soylu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, Bakanlar Soylu, Muş, Kurum ve Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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