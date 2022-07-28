Toplantıda ayrıca kentteki eğitim yatırımları, okullardaki depremsellik ölçümlerine göre yapılacak güçlendirme çalışmaları, tarihi okul binalarında yapılacak restorasyon çalışmaları, yaz döneminde okullarda yapılacak bakım, onarım ve düzenlemelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı ile bir araya geldi - Son Dakika

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