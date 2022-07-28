Edirne Valisi Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı ile bir araya geldi

28.07.2022 11:08
Edirne Valisi Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı ile bir araya geldi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcılarıyla toplantıda bir araya geldi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcılarıyla toplantıda bir araya geldi.

Kırbıyık toplantıda, yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesi Arpacı'dan bilgi aldı.

Toplantıda ayrıca kentteki eğitim yatırımları, okullardaki depremsellik ölçümlerine göre yapılacak güçlendirme çalışmaları, tarihi okul binalarında yapılacak restorasyon çalışmaları, yaz döneminde okullarda yapılacak bakım, onarım ve düzenlemelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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Kaynak: AA

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