Kırbıyık, sağlık hizmetlerinin vatandaşa sunulmasında fedakarca görev yapan hekimlere, yöneticilere ve her birimde hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini ifade etti.

Daha sonra müdürlük yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapan Kırbıyık, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'dan müdürlük ve bağlı kuruluşlarında verilen hizmetler, yürütülen faaliyetler, yatırım programları ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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