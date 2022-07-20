Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti

20.07.2022 10:54
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette müdürlük birimlerini gezen Kırbıyık, personele görevinde kolaylıklar diledi.

Ardından müdürlük yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapan Kırbıyık, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan yürütülen çalışmalar, projeler ve yatırımlar ile ilgili bilgi aldı.

Edirne'de tarımın, vatandaşların önemli bir kısmının ana geçim kaynağı olduğunu belirten Kırbıyık, "Bitkisel üretimden hayvan sağlığına, tarımsal altyapı çalışmalarından kırsal kalkınma çalışmalarına kadar sizlerin yürüttüğü faaliyetler ilimiz ve vatandaşlarımız için oldukça kıymetli ve önemlidir. Gerek yönetici olarak, gerekse sahada bizzat çiftçilerimize hizmet veren tüm personelimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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