Edirne Valisi Kırbıyık, İpsala'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

10.09.2022 10:14
Edirne Valisi Kırbıyık, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İpsala ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İpsala ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

İlçede yapım çalışmaları devam eden İpsala gümrüğü tır parkı sahasını gezen Kırbıyık, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kırbıyık ve beraberindekiler İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nı gezdi ve Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nde pehlivanların kura çekimine katıldı.

Kırbıyık, Kırkpınar'da 27 yıl üst üste başpehlivan olan Aliço pehlivanın anısını yaşatmak için düzenlenen bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yenikarpuzlu beldesini de ziyaret eden Kırbıyık, Belediye Başkanı Ufuk Atalay ve belde sakinlerinin taleplerini dinledi.

Edirne Valisi Kırbıyık, 5 bin dönüm alanda çim üretimi ile hayvansal ve çim atıklarından biogaz enerjisi üretimi yapan Türk Çim tesislerini gezdi çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da yer aldı.

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Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hasan Cengiz oldu Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Esetçe beldesini ziyaret etti Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Esetçe beldesini ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, İpsala'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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