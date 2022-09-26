Edirne Valisi Kırbıyık, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Valisi Kırbıyık, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

26.09.2022 09:14
Edirne Valisi Kırbıyık, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu.

Kırbıyık, İstanbul programı kapsamında ilk olarak Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ile bir araya geldi.

Görüşmede Edirne Yeni Sarayı'nın ihyası çalışmaları, işlevsellik kazandırılmasına yönelik projeler ve süreç ile ilgili karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Kırbıyık, daha sonra Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak ile görüştü.

Görüşmede Avrupa Otoyolu - Pazarkule bağlantı yolunun yapımı, Keşan - Enez bölünmüş yol yapımı ile tarihi köprülerin restorasyonu, bakım ve onarım konuları değerlendirildi.

Ziyaretlerde İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de yer aldı.

Kırbıyık ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, Edirne için son derece önemli konuları görüşme fırsatı bulduklarını belirtti.

Görüşmelerin verimli geçtiğini ifade eden Kırbıyık, "Başkanımıza ve Bölge Müdürümüze gösterdikleri yakın ilgi için Edirne adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda projelerle ilgili güzel sonuçları almaya başlayacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Edirne haberi! SPOR 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde yapılacak Edirne haberi! SPOR 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde yapılacak Edirne Valisi Kırbıyık, Milli Saraylar Başkanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti Edirne Valisi Kırbıyık, Milli Saraylar Başkanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:05 MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
14:58 Rusya'da seferberlik ilan edildi, herkes kaçmaya başladı! Kremlin, "Sınırlar kapatılacak mı?" sorusunu cevapladı
14:48 Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı
14:44 Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:16 Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
14:02 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Takıma 'İlk 6 haftayı kafanızdan atın' dedim
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 15:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Kırbıyık, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement