Edirne Valisi Kırbıyık, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu.

Kırbıyık, İstanbul programı kapsamında ilk olarak Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ile bir araya geldi.

Görüşmede Edirne Yeni Sarayı'nın ihyası çalışmaları, işlevsellik kazandırılmasına yönelik projeler ve süreç ile ilgili karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Kırbıyık, daha sonra Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak ile görüştü.

Görüşmede Avrupa Otoyolu - Pazarkule bağlantı yolunun yapımı, Keşan - Enez bölünmüş yol yapımı ile tarihi köprülerin restorasyonu, bakım ve onarım konuları değerlendirildi.

Ziyaretlerde İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de yer aldı.

Kırbıyık ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, Edirne için son derece önemli konuları görüşme fırsatı bulduklarını belirtti.

Görüşmelerin verimli geçtiğini ifade eden Kırbıyık, "Başkanımıza ve Bölge Müdürümüze gösterdikleri yakın ilgi için Edirne adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda projelerle ilgili güzel sonuçları almaya başlayacağız." diye konuştu.