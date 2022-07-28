Edirne Valisi Kırbıyık, kadın kooperatiflerinin başkanlarıyla bir araya geldi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kadın girişim, üretim ve işletme kooperatiflerinin başkanları ile bir araya geldi.

Vali Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık'ın da yer aldığı toplantıda kooperatiflerin çalışma ve faaliyetleri değerlendirildi.

Kooperatifler sayesinde kadınların üretime katılımı ile aile ve ülke ekonomisine katkısının her geçen gün arttığını belirten Kırbıyık, bunu çok kıymetli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Üreten kadının güçlü kadın olduğunu dile getiren Kırbıyık, "Amacımız, özellikle üretilen ürünlerle ilgili güçlü markalar oluşturmak ve bu konuda sağlam ve kalıcı adımlar atmak. Son dönemde markalaşmak ve güçlü marka olmak oldukça önem kazandı. Bizler de bu süreçte, çalışmalarımızı bu yönde hızlandırdık. Tüm katılımcılarımıza kıymetli fikir ve önerileri için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya kurum müdürleri ve kooperatiflerin başkanları katıldı.