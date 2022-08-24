Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık fabrikaları ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık fabrikaları ziyaret etti

24.08.2022 17:29
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık fabrikaları ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentte bulunan fabrikalara ziyaretlerini sürdürüyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentte bulunan fabrikalara ziyaretlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile birlikte kentteki peynir fabrikasını gezdi.

Kırbıyık, üretim kapasitesi ve sağladığı istihdam konularında çeşitli bilgiler aldı.

Ziyaretlerini yağ fabrikası ziyaretiyle sürdüren Kırbıyık, ayçiçeğinin yağa dönüşüm süreci hakkında yetkililerinden bilgiler alarak fabrikayı gezdi.

Kentteki çorap ve tekstil fabrikalarıyla ve hurda kağıt işleme tesislerini de gezen Kırbıyık, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Vali Kırbıyık, Karayollarının Edirne'deki çalışmalarını inceledi Vali Kırbıyık, Karayollarının Edirne'deki çalışmalarını inceledi
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık fabrikaları ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık fabrikaları ziyaret etti - Son Dakika
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