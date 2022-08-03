Edirne Valisi Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret etti

03.08.2022 09:27
Edirne Valisi Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ilk olarak 96 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa ve son olarak nihai ürün olan giyim bölümü olmak üzere üretim aşaması ile ilgili incelemelerde bulunan Vali Kırbıyık, çalışanlar ile görüşerek yaptıkları işlemler hakkında bilgi aldı, kolaylıklar diledi.

Kırbıyık daha sonra hazır giyim ve iplik fabrikalarını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kentin köklü yağ fabrikalarından birini de ziyaret eden Kırbıyık, üretim ve hammaddenin işlenmesi gibi konularda bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, Edirne'nin kendine özgü üretim kültürünün ve potansiyelinin olduğunu belirtti.

Yetkililerle görüşüp talep ve sıkıntılarını dinlediklerini dile getiren Kırbıyık, "Oldukça faydalı ziyaretler oldu. Zaman buldukça bu ziyaretlerimize devam edeceğiz. Edirne insanına istihdam sağlayan, iş veren ve ekonomisine ciddi katkı koyan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar, şehrimizin insanları ile üretmeye devam ettikçe bizler de onlara destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık'a ziyaretlerinde TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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