Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan'daki beton yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan'daki beton yol çalışmalarını inceledi

30.09.2022 09:20
Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan'daki beton yol çalışmalarını inceledi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Erikli köyleri arasında devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Erikli köyleri arasında devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, yol yapım çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret etti, çalışmalarında kolaylık diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, Danişment-Erikli arasındaki 4,2 kilometrelik yolda silindirle sıkıştırılmış beton teknolojisi ile yapılan yolun tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Beton yol uygulamasının avantajlı olduğunu belirten Kırbıyık, "Bu yıl İl Özel İdaresi ekiplerimizin marifetiyle beton yol uygulamasına başladık. Biliyorsunuz beton yol uygulaması hem konfor hem dayanıklılık hem de maliyet bakımından sathi kaplama asfalta göre çok daha uygun. Bu sebeple tüm kapasitemiz ile hızlı bir şekilde bu çalışmalarımızı tamamlamak için gayret sarf ediyoruz. Tüm ekiplerimizin ellerine sağlık, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İnceleme programına TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı ve Keşan Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Erikli, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan'daki beton yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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