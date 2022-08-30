Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, biçerdöverle ayçiçeği hasat etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, biçerdöverle ayçiçeği hasat etti

30.08.2022 17:18
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, biçerdöverle ayçiçeği hasat etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kullandığı biçerdöverle ayçiçeği hasadı gerçekleştirdi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kullandığı biçerdöverle ayçiçeği hasadı gerçekleştirdi.

Vali Kırbıyık, Küçükdöllük köyünde bir ayçiçeği tarlasında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile biçerdövere bindi.

Kırbıyık, kullandığı biçerdöverle tarlada hasat yaptı.

Ekim alanı arttı rekoltede yükselme bekleniyor

Hasadın ardından gazetecilere açıklama yapan Kırbıyık, bölgede ayçiçeği hasadının sürdüğünü söyledi.

Edirne'de geçen yıl 1 milyon 73 bin dekar arazide ayçiçeği ekimi gerçekleştiğini anımsatan Kırbıyık, "Toplam rekoltemiz 285 bin ton civarındaydı. Bu yıl itibarıyla elimizdeki veriler daha yüksek bir ekim alanını gösteriyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin dönüm arazide ayçiçeği ekimi olduğunu değerlendiriyoruz. Yıllık rekoltenin 300 bin tonun üzerinde olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kırbıyık, bu yılın çiftçilerin emeklerinin karşılığını alacakları bir yıl olacak gibi göründüğünü ifade etti.

Verimli bir hasat dönemi dileyen Kırbıyık, çiftçinin yüzünü güldürecek fiyat ve destekleme beklentileri olduğunu anlattı.

Milletvekili Aksal da çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

Buğday döneminin bereketli geçtiğini ve fiyatın güzel olduğunu ifade eden Aksal, "Ayçiçeği için de inşallah öyle olur. Yağışlar iyiydi. Trakya verimli topraklarıyla bereketli. İnşallah bu yılda bereketli bir sezon geçiririz." dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, hasat edilen yerlerden yüksek verim haberleri geldiğini belirtti.

"Çayır tırtılı zararlısıyla karşı kaşıya kaldık"

Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

İyi başlayan sezonun arasına tırtıl zararlısı olumsuzluğunun girdiğini hatırlatan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Sezona iyi başladık ama bayramın ikinci günü çayır tırtılı zararlısıyla karşı kaşıya kaldık. Tabii ki bizim yönlendirmemiz ve çiftçilerimizin hızlı bir şekilde müdahalesiyle bu zararlıyı yok ettik. Büyük bir zarar oluşturmadan bertaraf ettik. Herhangi bir rekolte kaybı beklemiyoruz. Bilakis artış bekliyoruz."

Çiftçi Mehmet Ali Taşkın, geçen yıldan yüksek verim beklediğini dile getirdi.

Hasat etkinliğine, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve çiftiler katıldı.

Vali Kırbıyık, daha sonra köy civarındaki tarımsal işletmeleri ziyaret etti, köyde vatandaşlarla buluştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, biçerdöverle ayçiçeği hasat etti - Son Dakika

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