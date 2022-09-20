Edirne Valisi Kırbıyık, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Lalapaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırbıyık, ilk olarak Kaymakam Ömer Bulut'u ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Ardından Hamzabeyli Sınır Kapısındaki tır parkına geçen Kırbıyık, parkın ikinci ve üçüncü bölümlerinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tır parkında zemin ve altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Kırbıyık, ikinci bölümün tamamlanmasıyla depolama kapasitesinin 750 tıra çıkacağını, bu bölümün en kısa sürede hizmete alınacağını ifade etti.

Vali Kırbıyık'a incelemeler sırasında TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.