Kırbıyık'a köy ziyaretinde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç de eşlik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık'ı, köy muhtarı Ahmet Tuna ve vatandaşlar karşıladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Demirhanlı köyünü ziyaret etti - Son Dakika

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