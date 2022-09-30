Edirne Valisi Kırbıyık, köy ve beldeleri ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, köy ve beldeleri ziyaret etti

30.09.2022 09:26
Edirne Valisi Kırbıyık, köy ve beldeleri ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı ilçe ve beldeleri ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı ilçe ve beldeleri ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünü ziyaret eden Vali Kırbıyık, burada vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti.

Daha sonra 1830'lu yıllarda yapılan ve kültür varlığı olarak tescillenen tarihi köy çeşmesini inceledi, bakım ve çevre düzenlemesi yapılması için talimat verdi.

Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacır ve Beğendik beldelerini de ziyaret eden Kırbıyık, Beğendik'te 1966 yılında yapılan camide devam eden tadilat çalışmalarını inceleyerek, en kısa sürede bitirilmesi amacıyla çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.

Yenimuahcır Beldesinde, Belediye Başkanı Mustafa Türker bir süre görüşen Vali Kırbıyık, taşkın önleme ve dere ıslah çalışmaları, Karanlıkdere gölet projesi ve Namazgahlık Çeşmesi restorasyon çalışmaları gibi konularda bilgiler alarak değerlendirmelerde bulundu.

Vali Kırbıyık, belediye ziyaretinin ardından Spor Toto Teşkilatı tarafından yapımı gerçekleştirilen kapalı halı sahada devam eden çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu.

Keşan programı ile ilgili bir değerlendirme yapan Vali Kırbıyık, program çerçevesinde her beldeyi, her köyü ziyaret etmeye çalıştıklarını vurguladı.

İl genelinde devam eden çalışmaları yerinde görmeye, ihtiyaç ve talepleri vatandaşlarımızdan bire bir olarak dinlemeye gayret ettiklerini aktaran Vali Kırbıyık, "Bu sebeple bugün Keşan ve beldelerimize çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Yaptığımız bu ziyaretlerde aldığımız talepleri ve tespit ettiğimiz ihtiyaçları kurumlarımızın kapasite ve imkanları ölçüsünde en kısa zamanda karşılamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık'a ziyarette, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Havsa, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, köy ve beldeleri ziyaret etti - Son Dakika

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