Edirne Valisi Kırbıyık, Milli Saraylar Başkanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, İstanbul programı kapsamında önce Milli Saraylar Başkanlığını ziyaret ederek Milli Saraylar Başkanı Dr. Yıldız ile bir araya geldi.

Görüşmede Edirne Sarayı'nın ihyası çalışmaları, işlevsellik kazandırılmasına yönelik projeler ve süreç ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne geçen Vali Kırbıyık, burada Bölge Müdürü Turgay Çolak ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, otoban-Pazarkule bağlantı yolunun yapımı, Keşan- Enez bölünmüş yol yapımı, tarihi köprülerin restorasyonu, bakımı ve onarımı konuları değerlendirildi.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kırbıyık, kent için önemli konuların görüşüldüğünü belirtti.