Vali Kırbıyık, Selimiye'de yürütülen çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Vali Kırbıyık, Selimiye'de yürütülen çalışmaları inceledi

20.08.2022 10:40
Vali Kırbıyık, Selimiye'de yürütülen çalışmaları inceledi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetçik Oğuz ve şantiye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İmalat atölyelerindeki çalışmaları inceleyen, Selimiye Camisi'nin 33 metre yükseklikteki kubbe kısmına çıkan Kırbıyık, Edirne'nin gözbebeği Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Kırbıyık, "Kubbeler, minareler, kapılar, kalem işçiliği gibi birçok alanda çalışmalar devam ediyor. Tüm imalat ve restorasyon çalışmaları aslına uygun yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Kırbıyık, Selimiye'de yürütülen çalışmaları inceledi - Son Dakika

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