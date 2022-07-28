Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Romanlar yararına çalışmalar yapan spor kulüpleri başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kent genelinde sporun tabanda yaygınlaştırılması faaliyetleri, kulüpler tarafından yapılan çalışma ve projeler görüşüldü.

Vali Kırbıyık, Edirne'nin çok yetenekli gençlere sahip olduğunu belirtti.

Genç yetenekleri erken keşfedip, doğru yönlendirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalarda 'sporun tabana yayılma politikası' çerçevesinde özellikle sosyal gelişmenin düşük olduğu, refah hizmetlerinden tam anlamı ile faydalanamayan bölgelerde gerçekleştirilen yatırımlardan faydalanma oranlarının bir hayli yüksek olduğu görülmüştür. Bu sebeple ilimizin her noktasında, her kesiminde yer alan çocuklarımızı sporla buluşturmak için çaba göstermek gerektiğine inanıyorum. Bu konuda doğru analizleri, doğru çözümleri de ortak akılla, bir araya gelerek bulabileceğimizi değerlendiriyoruz. Katılmaları için, değerli fikir ve önerileri için tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kırbıyık, uluslararası şampiyonalarda başarı gösteren sporcuları da tebrik etti.

Belediyenin yaz kursları ilgi görüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, öğrencilere yönelik düzenlenen yaz kurslarında yaklaşık 3 bin 500 kursiyerin eğitim aldığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek genç nesillerin sportif, kültürel ve sanatsal açıdan geliştirilmesi ve yaz tatilinin daha keyifli geçmesi için düzenlenen kurslara ilgi gösterildiğini belirtti.

Spor ve sanat alanında farklı branşlarda kurslar düzenlendiğini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi geleceğe en güzel ve donanımlı şekilde hazırlamak hepimizin görevi. Keşan Belediyesi olarak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın yetişmesinde her türlü katkıyı maksimum düzeyde veriyoruz. Kurslarımıza katılan çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızın yüzlerindeki mutluluk için her şeyin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Kurslarımız sayesinde çocuklarımız ve vatandaşlarımız sportif ve sanatsal aktiviteleri eğlenerek öğreniyorlar."