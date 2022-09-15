Edirne Valisi Kırbıyık, SYDV toplantısına katıldı - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık, SYDV toplantısına katıldı

15.09.2022 10:30
Edirne Valisi Kırbıyık, SYDV toplantısına katıldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyet toplantısına katıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyet toplantısına katıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, Valilikte düzenlenen toplantıda, vakfın görevinin devletin gönderdiği imkanların adil dağıtılması olduğunu belirtti.

İhtiyacı olmadığı halde yardım isteyen, ihtiyacından daha fazlasını isteyenlerin olabileceğini ifade eden Kırbıyık, "Öte yandan, her toplumda ihtiyacı olduğu halde gizlenenler de vardır. Bu kurullara düşen en önemli görev bu çalışmaları yaparken hakkaniyeti sağlamaktır. Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm taleplerinin titizlikle değerlendirilerek imkanlar ölçüsünde sorunlara çözüm bulunulmasına yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam etmeliyiz."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan Vekili Hakan İşcan ile mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık, SYDV toplantısına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valisi Kırbıyık, SYDV toplantısına katıldı - Son Dakika
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