Edirne Valisi Kırbıyık mahalle muhtarlarını ziyaret ediyor - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık mahalle muhtarlarını ziyaret ediyor

06.09.2022 14:20
Edirne Valisi Kırbıyık mahalle muhtarlarını ziyaret ediyor

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı'yı ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette mahallenin genel durumu, ihtiyaçlar ve asayişle ilgili durumla görüşülüp vatandaşların talep ve isteklerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Kırbıyık, muhtarların yaşadıkları yerlerde hem halkı hem devleti temsil ettiklerini belirtti.

Muhtarların önemli görevler üstlendiğini dile getiren Kırbıyık, "Böylesine önemli bir görev yapan muhtarlarımızı ziyaretlerimize Şükrüpaşa Mahallemizden başlamış olduk. Vatandaşlarımıza hizmet noktasında muhtarlarımıza her zaman destek olacağımızı bir kez daha ifade ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık mahalle muhtarlarını ziyaret ediyor - Son Dakika

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