Edirne Valisi Kırbıyık'tan Trakya Birlik'e ziyaret - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık'tan Trakya Birlik'e ziyaret

19.08.2022 09:26
Edirne Valisi Kırbıyık'tan Trakya Birlik'e ziyaret

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç'i ziyaret etti.

Vali Kırbıyık, Edirne'de başlayan ayçiçeği hasat sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Çiftçilerimiz, Edirne'mizin bereketli topraklarında inşallah emeklerinin karşılığını alacaklar, alın teri ile topraklarımıza değer katan tüm çiftçilerimize bol bereketli, verimli hasatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ve DSİ. 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Kırbıyık'tan Trakya Birlik'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valisi Kırbıyık'tan Trakya Birlik'e ziyaret - Son Dakika
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