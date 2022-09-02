Edirne Valisi Kırbıyık, TRAKYAKA tarafından desteklenen projelerin imza törenine katıldı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından desteklenen projelerin imza törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TRAKYAKA Yatırım Destek Ofisi binasında düzenlenen imza töreninde, ETSO tarafından hazırlanan Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi, SOGEP kapsamında Meriç Alibey Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Balkan Romanları Birliği Derneği tarafından hazırlanan projelerin imza töreni gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ETSO tarafından hazırlanan ve TRAKYAKA tarafından desteklenen Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

Uygulama imzalarını ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ve TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin attı.

SOGEP kapsamında Meriç Alibey Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Alibeyköy Fıstığı Kabuğundan Çıkıyor Projesi'nin uygulama sözleşmesi de imzalandı.

Proje ile kooperatife kavurma, kurutma ve paketleme makinaları alınacak ve üretim 3 bin dekardan 10 bin dekara çıkarılacak.

Projeden Meriç'te bulunan 3 köy ve 320 hanenin yararlanması hedefleniyor.

Ayrıca, SOGEP kapsamında Balkan Romanları Birliği Derneği tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Buzdan Hayata Projesi'nin uygulama sözleşmesi imzalandı.

Projeden Yıldırım, Karaağaç, Yeni İmaret mahallerinde yaşayan üreticiler yararlanacak.

İmza töreninin ardından Trakya Kalkınma Ajansının faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirildi.